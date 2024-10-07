Ковальчук анонсировал запуск первой межуниверситетской квантовая сети

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 октября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и ОАО «РЖД» до конца 2024 года планируют запустить межуниверситетскую квантовую сеть, которая должна объединить вузы в разных городах России. Об этом сообщил президент научного центра Михаил Ковальчук.
«Мы заканчиваем, и, я думаю, в ближайшие месяцы запустим первую межуниверситетскую квантовую сеть вместе с ОАО “РЖД”. Она свяжет Московский госуниверситет, Курчатовский институт и еще ряд вузов [в том числе в Самаре и Санкт-Петербурге]», — сказал Ковальчук, выступая на XXII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии.
«Это будет запущено до нового года. Практически все уже опробовано», — отметил он.
Межуниверситетская квантовая сеть создается на основе Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС), оператором которой выступает Межведомственный суперкомпьютерный центр (научный руководитель — НИЦ «Курчатовский институт»).
Ранее на сайте ОАО «РЖД» сообщалось, что расширение межуниверситетской сети будет вестись по мере строительства магистральной квантовой сети, которую компания развивает в рамках дорожной карты «Квантовые коммуникации».