Ковальчук анонсировал запуск первой межуниверситетской квантовая сети

«Мы заканчиваем, и, я думаю, в ближайшие месяцы запустим первую межуниверситетскую квантовую сеть вместе с ОАО “РЖД”. Она свяжет Московский госуниверситет, Курчатовский институт и еще ряд вузов [в том числе в Самаре и Санкт-Петербурге]», — сказал Ковальчук, выступая на XXII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии.