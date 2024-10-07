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Севастополь на 97% готов к отопительному сезону

Коммунальные службы в Севастополе проверили жилой фонд и социальные объекты к отопительному сезону.

Источник: AP 2023

По информации губернатора города Михаила Развожаев, готовность к отопительному сезону составляет 97%.

Он рассказал, что газовые и угольные котельные подготовлены к зиме, сформирован запас твёрдого топлива. Кроме того, социально значимые объекты города обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Развожаев напомнил, что отопление включат, когда среднесуточная температура на протяжении 5 дней подряд будет ниже 8 градусов тепла.

Губернатор также отметил, что общественный транспорт в городе готовят к зиме: специалисты уже проверили работоспособность систем отопления во всех автобусах и троллейбусах; сейчас идёт плановое техобслуживание. Противогололёдные материалы — соль и песок — закуплены. В городе созданы четыре площадки для их хранения, их расположили на Камышовом шоссе, в Ласпи, в Инкермане и в Штурмовом.

ЖКХ