Севастополь на 97% готов к отопительному сезону

Губернатор также отметил, что общественный транспорт в городе готовят к зиме: специалисты уже проверили работоспособность систем отопления во всех автобусах и троллейбусах; сейчас идёт плановое техобслуживание. Противогололёдные материалы — соль и песок — закуплены. В городе созданы четыре площадки для их хранения, их расположили на Камышовом шоссе, в Ласпи, в Инкермане и в Штурмовом.