Нижегородцы, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили

34 нижегородца, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили. Ключи от машин жителям региона вручили сегодня, 7 октября, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и управляющий Нижегородским отделением Социального фонда России Арина Садулина.
Белые автомобили LADA Granta, украшенные шарами в цветах российского триколора, ждали своих хозяев на стоянке автосалона на Комсомольском шоссе с самого утра. Документы и ключи нижегородцам вручил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.
«Кто-то из вас уже не первый раз получает автомобиль от Социального фонда и знает, как необходимо это средство реабилитации для возвращения к привычному ритму жизни, а кто-то ещё только впервые сядет за руль индивидуально оборудованного автомобиля и сможет оценить реабилитационный эффект от его использования. Надеюсь, что автомобиль поможет вам быть более мобильными, жить в прежнем темпе», — отметил замгубернатора. Обеспечение людей, получивших травму на работе, специальными транспортными средствами относится к дополнительным видам помощи за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и очень значимо для людей, испытывающих сложности с передвижением.
«Все машины оборудованы с учётом физических особенностей пострадавших. Нуждаемость человека в специальном транспортном средстве определяется врачами медико-социальной экспертизой и прописывается в индивидуальной программе реабилитации пострадавшего. Кроме того, ежегодно отделение социального фонда по Нижегородской области компенсирует пострадавшим расходы на горюче-смазочные материалы и раз в семь лет — 30% от стоимости автомобиля на капитальный ремонт. Получив это средство реабилитации, пострадавший может вести активный образ жизни, социализироваться в обществе, помогать своей семье и найти работу в соответствии со своими возможностями».
Большинство жителей, получивших автомобили, уехали на них в ГАИ прямо из салона. Анатолий Петрунько получил транспорт от Социального фонда уже в третий раз. Производственную травму он получил в 1980 году в республике Саха. Он долго лечился и сегодня оставаться бодрым и деятельным ему помогает эндопротез ноги, а теперь и новая машина.
«Это отличный автомобиль, полностью укомплектованный всем, что нужно. Моей первой машиной была “Ока”, потом LADA Granta предыдущей модели, а у этой совершенно другая панель, да и по размерам она побольше, поудобнее. К тому же, она очень экономная, я очень рад этой машине, — отметил Анатолий и сразу же наклеил на лобовое стекло знак “Инвалид”.
Не первый раз получает автомобиль от государства и Владимир Третьяков.
«Не считая мотоколяски, которую я получил в 1993 году, это уже четвертый автомобиль. Я работал в 12-м тресте, который занимался проходкой и строительством — мы укладывали трубы здесь, в Нижнем, и мне ногу придавило экскаватором. В больнице посмотрели — вроде не смещенный перелом, выписали домой через десять дней, а еще через десять ногу отняли, — вспоминает Владимир. — Как говорит моя сестра-врач, мне просто не повезло, это как тысяча человек палец порежет, а столбняк будет у одного, вот и мне занесли какую-то гадость. Так что этот транспорт меня очень выручает, я постоянно пользуюсь машиной. Я уже её оценил — она очень хорошая, теперь остаётся диски и шины на зиму поменять».
Теперь нижегородцу предстоит поставить новый автомобиль на учет. Свою предыдущую машину Владимир продал и вложил вырученные деньги в газификацию.