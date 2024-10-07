Нижегородцы, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили

«Не считая мотоколяски, которую я получил в 1993 году, это уже четвертый автомобиль. Я работал в 12-м тресте, который занимался проходкой и строительством — мы укладывали трубы здесь, в Нижнем, и мне ногу придавило экскаватором. В больнице посмотрели — вроде не смещенный перелом, выписали домой через десять дней, а еще через десять ногу отняли, — вспоминает Владимир. — Как говорит моя сестра-врач, мне просто не повезло, это как тысяча человек палец порежет, а столбняк будет у одного, вот и мне занесли какую-то гадость. Так что этот транспорт меня очень выручает, я постоянно пользуюсь машиной. Я уже её оценил — она очень хорошая, теперь остаётся диски и шины на зиму поменять».