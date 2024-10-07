Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич делал ремонт и нашел в под полом гранату

На место выехал ОМОН.

Источник: Комсомольская правда

Омич делал ремонт в частном доме и нашел под полом гранату. Инцидент случился в воскресенье, 5 октября, по улице 2-я Челюскинцев.

Об опасной находке он сообщил в полицию, на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Омской области. Как выяснили специалисты, предмет является уже использованной учебной гранатой РГД-5 и опасности не представляет. Находку передали следственно-оперативной группе полиции.

«При обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Его самостоятельное перемещение или осмотр может быть опасным для жизни», — напомнили в Росгвардии.