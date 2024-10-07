Омич делал ремонт и нашел в под полом гранату

Об опасной находке он сообщил в полицию, на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Омской области. Как выяснили специалисты, предмет является уже использованной учебной гранатой РГД-5 и опасности не представляет. Находку передали следственно-оперативной группе полиции.