Омич делал ремонт и нашел в под полом гранату

Омич делал ремонт в частном доме и нашел под полом гранату. Инцидент случился в воскресенье, 5 октября, по улице 2-я Челюскинцев.
Об опасной находке он сообщил в полицию, на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Омской области. Как выяснили специалисты, предмет является уже использованной учебной гранатой РГД-5 и опасности не представляет. Находку передали следственно-оперативной группе полиции.
«При обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Его самостоятельное перемещение или осмотр может быть опасным для жизни», — напомнили в Росгвардии.