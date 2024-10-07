Rizzle Kicks анонсировали тур-воссоединение по Великобритании

Возвращение хип-хоп-дуэта Rizzle Kicks ознаменовал сингл Javelin, увидевший свет в конце августа этого года. Он стал их первым треком за восемь лет. Последние два студийных альбома коллектива, Stereo Typical (2011) и Roaring 20s (2013), вышли более десяти лет назад.