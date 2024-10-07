Rizzle Kicks анонсировали тур-воссоединение по Великобритании

Хип-хоп-дуэт из Брайтона Rizzle Kicks объявил, что отправится в турне по Великобритании. Шоу пройдут в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме. Музыканты также подтвердили свое участие в фестивале The Great Escape в Брайтоне.
Дуэт анонсировал свои гастроли в социальных сетях, спародировав прогноз погоды. Под своим постом Rizzle Kicks также написали, что концертов будет еще больше.
Возвращение хип-хоп-дуэта Rizzle Kicks ознаменовал сингл Javelin, увидевший свет в конце августа этого года. Он стал их первым треком за восемь лет. Последние два студийных альбома коллектива, Stereo Typical (2011) и Roaring 20s (2013), вышли более десяти лет назад.