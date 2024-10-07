Омского чиновника признали виновным в халатности

Сегодня, 7 октября, Центральный районный суд закончил разбирательства по делу о 122 млн для омских сирот.
В 2029 году региональное минимущество на эти деньги должно было закупить квартиры для омских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако средства остались не освоенными.
Как установил суд, проведение соответствующего аукциона не проконтролировал глава ведомства Евгений Козлов. Его признали виновным в халатности.
Приговор — 60 часов обязательных работ. Однако от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности.
Решение суда пока не вступило в законную силу.