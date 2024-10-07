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Омского чиновника признали виновным в халатности

Его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 октября, Центральный районный суд закончил разбирательства по делу о 122 млн для омских сирот.

В 2029 году региональное минимущество на эти деньги должно было закупить квартиры для омских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако средства остались не освоенными.

Как установил суд, проведение соответствующего аукциона не проконтролировал глава ведомства Евгений Козлов. Его признали виновным в халатности.

Приговор — 60 часов обязательных работ. Однако от наказания он был освобожден в связи с истечением срока давности.

Решение суда пока не вступило в законную силу.