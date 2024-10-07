15 детей и подростков обратились к врачам после удара боксерской груши

В Иркутске работает автомат, благодаря которому можно измерить силу удара. Однако обычное развлечение обернулось для несовершеннолетних травмами. Об этом КП-Иркутск рассказали в Ивано-Матрениской детской клинической больнице.
— За последнее время в травмпункт больницы обратились 15 детей и подростков с ушибами, вывихами и переломами после того, как измерили свою силу в таких автоматах, — рассказывают в пресс-службе больницы.
Во время удара необходимо рассчитывать свои силы и быть как можно аккуратнее, чтобы не получить повреждения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный житель Бурятии убил своих соседей. Он бил их ногами и телефоном, из-за чего мужчина и женщина скончались прямо на месте. Правоохранители отправили уголовное дело в суд, а мужчину заключили под стражу.