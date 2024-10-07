В Минск прибыл еще один поезд для новой линии метро

Поезд был поставлен 3 октября. Всего для белорусского метро «Метровагонмаш» должен изготовить 28 вагонов, из которых будут сформированы семь составов. Поезда будут ходить по новой — Зеленолужской ветке.



Пока обкатка первого состава «Минск 2024» происходит на второй и третьей линиях. Машинисты также еще учатся управлению новым инновационным составом.