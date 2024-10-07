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В Минск прибыл еще один поезд для новой линии метро

Второй поезд «Минск 2024» прибыл в Минск с завода АО «Метровагонмаш» в России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский метрополитен.

Поезд был поставлен 3 октября. Всего для белорусского метро «Метровагонмаш» должен изготовить 28 вагонов, из которых будут сформированы семь составов. Поезда будут ходить по новой — Зеленолужской ветке.

Пока обкатка первого состава «Минск 2024» происходит на второй и третьей линиях. Машинисты также еще учатся управлению новым инновационным составом.