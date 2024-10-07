Снова ощутила радость материнства: уфимка, похудевшая почти на 50 килограммов, помогает женщинам восстанавливаться после родов

Несколько лет назад мы рассказывали чудесную историю преображения уфимки Эллиады Давлетшиной. Долгие годы девушка страдала из-за лишнего веса, боролась с комплексами и проблемами со здоровьем. Однако Эллиаде все же удалось взять себя в руки и похудеть почти на 50 килограммов, а также полностью изменить свою жизнь. С момента той публикации прошло довольно много времени — за эти годы уфимка успела пережить трагедию, связанную с потерей ребенка, и снова ощутить радость материнства. Как сейчас живет Эллиада Давлетшина, чья история вдохновила сотни жительниц Башкирии, узнавала «КП-Уфа».
ПОСЛЕ РОДОВ ВЕС ДОСТИГ 118 КИЛОГРАММОВ.
Напомним, что проблема лишнего веса преследовала девушку с молодости. Во время первой беременности вес продолжал стремительно расти, а после родов весы и вовсе показали 118 килограммов. Решив, что дальше так продолжаться не может, Эллиада поставила перед собой цель похудеть — наладила питание, занялась спортом. Упорство и вера в себя взяли верх: килограммы уходили медленно, но верно. Все это время молодую маму всячески поддерживал ее супруг.
— Огромное спасибо за поддержку мужу. Он повторял, что самое главное, что малыш здоров, а красивая фигура обязательно вернется. Что я всегда для него — самая красивая и желанная. В общем, когда дочери исполнилось полгода, я пошла в зал, — делилась тогда Эллиада.
Во многом молодой маме повезло и с тренером, который поддерживал ее и мотивировал на новые достижения. Уже позже, когда Эллиада, наконец, вернулась к здоровому весу, она решила, что тоже хочет стать тренером и помогать девушкам и женщинам обрести фигуру своей мечты. В 2021 году она устроилась на работу в фитнес-клуб, где стала вести групповые занятия по тай-бо, а также делилась полезными советами по похудению в интернете. По словам Эллиады, сначала к ней на тренировки приходило очень мало людей, однако слава о девушке, которая похудела практически на полцентнера, быстро разлетелась по городу, после чего на тренировках количество людей заметно прибавилось.
— Я настолько отдавала себя на занятиях, что клиенты чувствовали это. И вот, наконец, полный зал клиентов! — радуется Эллиада Давлетшина.
ТРАГЕДИЯ В СЕМЬЕ.
В мае 2021 года девушка узнала, что беременна вторым ребенком. Вся семья была счастлива и с нетерпением ждала пополнения. Во время беременности Эллиада следила за весом и своим состоянием, позволяя себе умеренные нагрузки. Но однажды ее прямо с работы увезли в роддом и положили на сохранение, состояние женщины продолжало ухудшаться. Во многом такому исходу поспособствовал коронавирус, которым переболела Эллиада во время беременности, и последующие осложнения. Врачам пришлось проводить кесарево сечение, и на свет появился второй сын, которого назвали Аланом.
— Реанимация новорожденных. Земля тогда ушла из-под ног, я была как во сне. Меня привезли в общую палату, где все женщины были с детками. Мое сердце было разорвано, — рассказывает Эллиада. — Встала после операции я очень быстро, несмотря на шов. Обнимая маленький кувез с сыном, я рыдала днями и ночами. Месяц борьбы в республиканской больнице. Мой сын не справился…
По словам уфимки, потерю новорожденного сына она переживала тяжело и на какое-то время дистанцировалась от общения с другими людьми.
— После похорон сына я сидела дома одна в тишине с зашторенными окнами и не знала, как начать снова жить. Ездила в мечеть. После разговора с муллой становилось легче, — рассказывает девушка. — Потом взяла себя в руки и пошла в тренажерный зал, думая, что это поможет отвлечься. Действительно, помогло. Девочки-клиентки меня выслушивали и всячески поддерживали. Дома, конечно, опять накатывало, но я верила, что свет в конце тоннеля обязательно появится. Но перед этим нужно пережить свое горе, проплакать утрату. У каждого этот временный промежуток свой.
Шаг за шагом Эллиада постепенно восстанавливалась не только физически, но и морально. Потеря сына оставила глубокий след в сердце матери, но уфимка не сломалась. Но и сейчас она признается: легче стало, но забыть полностью такое невозможно.
ТРЕНИРОВКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РОЖДЕНИЕ СЫНА.
Летом 2022 года Эллиада поняла, что хочет помогать женщинам мягко восстанавливаться после родов и прошла специальное обучение. Попутно фитнес-тренер продолжала восстанавливать и себя. Клиенток у нее было очень много, приходилось работать по 14 часов в день в тренажерном зале и в зале групповых программ. А через год после пережитой трагедии уфимка решила, что снова мечтает ощутить радость материнства.
— Поговорив с врачом, я прошла подготовку к беременности. И к новому году я узнала, что снова жду малыша, — говорит девушка. — Я очень боялась, что трагедия повторится, поэтому берегла себя. Интенсивные занятия отменила сразу, а вот тренажерный зал был до декретного отпуска. Все женщины, которые тренировались у меня, тоже до последнего ходили ко мне. 6 августа 2023 года я снова стала мамой.
«РАБОТА НАД СОБОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ».
Сейчас младшему сыну уже годик, а Эллиада наслаждается декретом и посвящает все свое время семье. После родов Эллиада похудела на 15 килограммов, а оставшийся лишний вес планирует сбросить, когда завершит грудное вскармливание. Молодая мама позволяет себе походы в тренажерный зал, где работает над тазом и осанкой.
— Клиенты покорно ждут меня. Ведь я обязательно вернусь, — отметила Эллиада. — Вечная борьба с весом и гормонами, но я привыкла. Спорт и питание обязательно сделают свое дело.
Став фитнес-тренером, она помогает своим клиентам не просто похудеть, но и полюбить своё тело. Эллиада верит, что каждая женщина достойна чувствовать себя красивой и уверенной. Её тренировки — это не просто физическая нагрузка, это целая философия любви к себе и своему телу.