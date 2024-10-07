Снова ощутила радость материнства: уфимка, похудевшая почти на 50 килограммов, помогает женщинам восстанавливаться после родов

Во многом молодой маме повезло и с тренером, который поддерживал ее и мотивировал на новые достижения. Уже позже, когда Эллиада, наконец, вернулась к здоровому весу, она решила, что тоже хочет стать тренером и помогать девушкам и женщинам обрести фигуру своей мечты. В 2021 году она устроилась на работу в фитнес-клуб, где стала вести групповые занятия по тай-бо, а также делилась полезными советами по похудению в интернете. По словам Эллиады, сначала к ней на тренировки приходило очень мало людей, однако слава о девушке, которая похудела практически на полцентнера, быстро разлетелась по городу, после чего на тренировках количество людей заметно прибавилось.