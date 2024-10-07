Из-за работ на инженерных сетях в Уфе перекрыли две улицы

В Уфе из-за работ на инженерных сетях перекрыли две улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На севере столицы Башкирии из-за строительства сети хозяйственно-питьевого водопровода на улице Ульяновых ввели частичное ограничение движения транспорта, которое затрагивает половину проезжей части участке от дома № 65/1 до проходной КПП. Ограничительные меры будут действовать до 15 октября.
Из-за необходимости выноса сетей водоснабжения и водоотведения до 31 октября была перекрыта нечетная сторона улицы Пархоменко от бульвара Ибрагимова до Краснодонской.
Предприятия, которые выполняют работы, просят жителей и гостей столицы Башкирии отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам. Без них, утверждают специалисты, невозможно провести ремонт инженерных сетей.
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