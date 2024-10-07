Здание онкодиспансера сносят в центре Минска

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Строители приступили к сносу старого здания столичного онкоцентра, сообщает Telegram-канал предприятия «Минскстрой».
На месте работает тяжелая техника: два экскаватора с гидравлическими ножницами разбирают каркас здания по адресу проспект Независимости 64/11. Отмечается, что строители демонтируют подвальную часть и переходную галерею. Для безопасного сноса сейчас устанавливают поддерживающие металлоконструкции.
Ранее главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович сообщал, что снос старой поликлиники начнется в марте-апреле 2024 года, однако здание простояло в рабочем состоянии еще полгода.
На этом месте построят новую поликлинику для онкодиспансера.
Известно, что это будет восьмиэтажное здание, в котором расположится консультативно-поликлиническое звено на 1500 посещений в смену. Также в новой поликлинике будет находиться весь административный аппарат учреждения.
Что касается сроков строительства, главврач учреждения ранее высказал предположение, что оно займет «года три-четыре, может быть, пять лет».