Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание онкодиспансера сносят в центре Минска

Действующая поликлиника столичного онкоцентра была построена почти 50 лет назад, в первоначальных планах была реконструкция, однако специалисты сказали, что имеющийся фундамент и опорные конструкции не выдержат модернизации.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Строители приступили к сносу старого здания столичного онкоцентра, сообщает Telegram-канал предприятия «Минскстрой».

На месте работает тяжелая техника: два экскаватора с гидравлическими ножницами разбирают каркас здания по адресу проспект Независимости 64/11. Отмечается, что строители демонтируют подвальную часть и переходную галерею. Для безопасного сноса сейчас устанавливают поддерживающие металлоконструкции.

Ранее главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович сообщал, что снос старой поликлиники начнется в марте-апреле 2024 года, однако здание простояло в рабочем состоянии еще полгода.

На этом месте построят новую поликлинику для онкодиспансера.

Известно, что это будет восьмиэтажное здание, в котором расположится консультативно-поликлиническое звено на 1500 посещений в смену. Также в новой поликлинике будет находиться весь административный аппарат учреждения.

Что касается сроков строительства, главврач учреждения ранее высказал предположение, что оно займет «года три-четыре, может быть, пять лет».