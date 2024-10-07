Пять свердловских педагогов удостоили звания Заслуженных учителей

В Свердловской области 7 октября 2024 года состоялось торжественное собрание, посвященное Дню учителя. На мероприятии первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков поздравил пятерых педагогов, которым присвоили звание «Заслуженный учитель Свердловской области».
— Я никогда не стремилась к получению наград. Самое главное и важное для меня признание — оценка детей и родителей, а также моих коллег, — рассказала Любовь Федченко — учитель начальных классов школы № 33 в Березовском.
Женщина проработала в школе больше 40 лет. За это время она обучила более тысячи учеников. Также звания Заслуженного учителя удостоили педагогов из Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевска и Михайловска.
Напомним, что в Нижнем Тагиле 4 октября наградили больше 40 лучших педагогов города. Они получили почетные грамоты и нагрудные знаки, а также благодарности главы города Владислава Пинаева.