Ученые ННГУ получат 20 млн рублей на разработку вакцины от рака

Ученые ННГУ получат грант в размере 20 млн рублей на разработку противораковой вакцины. Они стали победителями конкурса инновационных проектов в области высокотехнологичной персонализированной медицины, который проводился Нижегородским научно-образовательным центром в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Команде специалистов предстоит разработать мРНК-платформу для противораковых вакцин в составе новых наноконтейнеров. Технология, предлагаемая разработчиками, не избавит от онкологии, но поможет повысить результативность лечения раковых больных.
Всего в конкурсе участвовали проекты от трех вузов Нижегородской области. НОЦ и индустриальный партнер ГК «Мадин», который является соорганизатором конкурса, оценивали проекты по нескольким показателям: новизна предлагаемых решений, опыт работы коллектива, конкурентоспособность проекта и другие.
По словам директора Нижегородского НОЦ Александра Тарасенко, подобные конкурсы нацелены на организацию взаимодействия вузов с предприятиями для решения конкретных производственных задач. Всего в этом году Центр проведет пять конкурсов в сфере железнодорожного сообщения, медицины, станкостроения и химии.
Ранее «Комсомолка» писала о других достижениях ученых ННГУ в области борьбы с онкологией. Так, специалисты предложили новый способ доставки лекарства к злокачественной опухоли при химиотерапии. Предполагается, что наночастицы будут вводиться в брюшную полость, доставляться к очагам при помощи перитонеальных клеток и находиться там в течение нескольких суток.
— Метод позволяет добиться эффективной доставки нанопрепарата в первичные опухоли и метастазы брюшной полости с минимальным накоплением в здоровых органах и тканях, — отметили разработчики.