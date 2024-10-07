Ученые ННГУ получат 20 млн рублей на разработку вакцины от рака

Ранее «Комсомолка» писала о других достижениях ученых ННГУ в области борьбы с онкологией. Так, специалисты предложили новый способ доставки лекарства к злокачественной опухоли при химиотерапии. Предполагается, что наночастицы будут вводиться в брюшную полость, доставляться к очагам при помощи перитонеальных клеток и находиться там в течение нескольких суток.