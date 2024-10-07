Агроном Ганичкина объяснила, как подготовить цветник на даче к настоящим холодам

С давних пор дачники и садоводы используют мешковину для укрытия растений на зиму. Лучше всего она подходит для декоративных и хвойных культур. Материал следует набросить на растение, сверху закрепив веревкой, что обеспечит теплом ваши цветы. Подойдет для сохранения и нетканый укрывной материал, заключила собеседница «ВМ».