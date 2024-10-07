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Агроном Ганичкина объяснила, как подготовить цветник на даче к настоящим холодам

Цветники радуют глаз весь дачный сезон в теплое время года. Зимой же растения нуждаются в особом уходе и в защите. Как сохранить цветы во время холодов, чтобы они успешно перезимовали, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома России Октябрины Ганичкиной. .

Цветники радуют глаз весь дачный сезон в теплое время года. Зимой же растения нуждаются в особом уходе и в защите. Как сохранить цветы во время холодов, чтобы они успешно перезимовали, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома России Октябрины Ганичкиной.

Теплолюбивые прячем

Как правило, цветники на дачных клумбах состоят из многолетних и декоративно-лиственных растений. Также встречаются единичные цветущие кустарники.

В каждом цветнике есть в том числе и теплолюбивые культуры, которые неустойчивы к каким-либо холодам. По словам Ганичкиной, их нужно выкапывать и закладывать на хранение.

— Первое, что нужно выкопать перед наступлением серьезных холодов, — это бегонии и гладиолусы. После наступления первых заморозков выкапывают канны и георгины, — пояснила специалист.

Выкапывание и подготовку к хранению подобных теплолюбивых растений следует проводить по такому алгоритму:

вилами или лопатой нужно аккуратно извлечь луковицы;укоротить корневые отростки на 2 сантиметра и подрезать стебель;луковицы нужно отсортировать, отбраковав поврежденные и больные;затем нужно промыть клубни и поместить их в обеззараживающий раствор на 20−30 минут;потом луковицы необходимо сушить в теплом помещении пару недель.

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Другие методы защиты

Что касается многолетников, то их нужно окучивать, чтобы не дать верхнему слою почвы уплотниться и чтобы спасти корневую систему от вымерзания. Лучше всего для этих целей подойдут:

торф;опилки;перегной;древесная стружка;сочетание перегноя и опилок.

Эти материалы следует насыпать возле основания стебля небольшими холмиками — до 50 сантиметров высотой.

Солома — еще одно прекрасное средство для защиты растений разных видов и сортов. Например, розу можно защитить соломенным укрытием. Оно задерживает снег и не позволяет растению погибнуть от холода. Однако следует использовать только сухой материал, чтобы не навредить растению.

Чтобы соломенное укрытие принесло пользу цветам и кустарникам, следует поверх него накинуть любой непромокаемый материал.

Также можно использовать специально подготовленные соломенные снопы или маты, которые защищают растения от влаги и грызунов.

С давних пор дачники и садоводы используют мешковину для укрытия растений на зиму. Лучше всего она подходит для декоративных и хвойных культур. Материал следует набросить на растение, сверху закрепив веревкой, что обеспечит теплом ваши цветы. Подойдет для сохранения и нетканый укрывной материал, заключила собеседница «ВМ».