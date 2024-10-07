В Иркутске прошли съемки шоу «Повара на колесах»

Областной центр стал 79 городом страны, где прошли съемки шоу «Повара на колесах». Одна из локаций для съемок — «Центральный рынок». Там закупили часть необходимых продуктов. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на администрацию Иркутска.