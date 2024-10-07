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В Иркутске прошли съемки шоу «Повара на колесах»

Шеф-повара приготовили блюда из омуля.

Источник: Комсомольская правда

Областной центр стал 79 городом страны, где прошли съемки шоу «Повара на колесах». Одна из локаций для съемок — «Центральный рынок». Там закупили часть необходимых продуктов. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на администрацию Иркутска.

— Концепция реалити-шоу заключается в гастрономическом путешествии по стране шеф-поваров. В каждом городе они знакомятся с историей и кухней, чтобы приготовить блюда, достойные звезды Мишлена, — рассказывают в агентстве.

Участники шоу посетили несколько ресторанов и попробовали местные деликатесы. Отметили, что им все понравилось. Также в рамках проекта приглашенные повара из Санкт-Петербурга и Москвы приготовили блюда из байкальской рыбы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 детей и подростков из Приангарья ударили боксерскую грушу и получили травмы. К врачам они пришли с вывихами, ушибами и переломами.