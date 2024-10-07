Две полосы перекроют на участке внешнего кольца КАД на неделю

Две полосы движения на участке внешнего кольца КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют с 14 по 20 октября. Целая неделя дорожникам необходима, чтобы провести работы по ликвидации колейности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— В связи с производством работ будут перекрыты для движения транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, — уточнил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский.
Дорожники будут ремонтировать проезжую часть круглосуточно, работая в две смены. При этом сроки окончания работ еще могут быть сдвинуты с учетом погодных условий.
Место работ, как обычно, огородят водоналивными барьерами. Также там установят временные дорожные знаки и смонтируют сигнализацию. А для удобства водителей, все данные о перекрытии полос выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.