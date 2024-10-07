Две полосы перекроют на участке внешнего кольца КАД на неделю

Две полосы движения на участке внешнего кольца КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют с 14 по 20 октября. Целая неделя дорожникам необходима, чтобы провести работы по ликвидации колейности. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».