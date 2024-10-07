Водителей предупредили о возможных пробках на границе с РФ

С 7 октября на автомобильном пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном — пункт пропуска «Таскала», начался капитальный ремонт дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.