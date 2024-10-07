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Водителей предупредили о возможных пробках на границе с РФ

С 7 октября на автомобильном пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном — пункт пропуска «Таскала», начался капитальный ремонт дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

«Возможно ограничение пропускной способности пункта пропуска. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ — 31 октября. КГД МФ РК просит учитывать эту информацию при планировании пересечения казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска “Таскала”, — сообщили в ведомстве.