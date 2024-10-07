«Возможно ограничение пропускной способности пункта пропуска. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ — 31 октября. КГД МФ РК просит учитывать эту информацию при планировании пересечения казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска “Таскала”, — сообщили в ведомстве.
Водителей предупредили о возможных пробках на границе с РФ
С 7 октября на автомобильном пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном — пункт пропуска «Таскала», начался капитальный ремонт дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.