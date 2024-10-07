В выходные в Татарстане похолодает до −6 градусов

Во вторник в Татарстане кратковременно потеплеет — ночью ожидается +6..+11 градусов, а днем воздух прогреется до +19..+24 градусов. Осадки в эти сутки не прогнозируются, кроме западных районов — здесь возможны дожди в конце дня. В Казани кратковременно потеплеет до +22 градусов.