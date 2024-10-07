В выходные в Татарстане похолодает до −6 градусов

Во вторник в Татарстане кратковременно потеплеет — ночью ожидается +6..+11 градусов, а днем воздух прогреется до +19..+24 градусов. Осадки в эти сутки не прогнозируются, кроме западных районов — здесь возможны дожди в конце дня. В Казани кратковременно потеплеет до +22 градусов.
В предстоящие сутки в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный 6−11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, днем ожидается до +20..+22 градусов.
В среду по РТ пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Южный ветер сменится северо-восточным, температуры начнут понижаться. В ночное время столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов выше нуля, а днем — +11..+16 градусов.
В четверг также ожидается дождливая погода с сильным северо-восточным ветром порывами 15−17 м/с. Ночью осадки пройдут по всей республике, температура воздуха составит +3..+8 градусов. Днем дожди прогнозируются преимущественно в южных и восточных районах РТ, а столбики термометров не поднимутся выше +5..+10 градусов.
В следующие дни Татарстан окажется под влиянием холодного северного антициклона. Днем ожидается от +3 до +8 градусов. Ночью в выходные температура воздуха составит до −1..-6 градусов. При этом среднесуточные температуры будут на 4−5 градусов ниже нормы, сообщает Гидрометцентр РТ.