Летевший из Антальи самолет экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажира

Самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines, летевший из Антальи в Москву, утром 7 октября совершил незапланированную посадку в Волгограде. Экипаж Airbus A330−200 явил сигнал срочности «ПАН» из-за больного пассажира на борту. Лайнер совершил экстренную посадку в Гумраке, сообщил тг-канал Aviaincident.
— Командир экипажа воздушного судна в 9.54 запросил «скорую помощь» по прибытию, — говорится в сообщении.
После посадки в Волгограде к самолету подали карету скорой. Пассажира, которому стало плохо на борту, доставили в городскую больницу № 25.
На борту Airbus A330−200 было 333 пассажира и 10 человек экипажа. В столичном Шереметьево рейс из Турции должен был приземлиться в 11.05. В итоге пассажиры оказались в Москве с задержкой почти на два часа — в 12.56.
В сентябре по той же причине в Волгограде незапланированно приземлился летевший из Москвы в Минеральные самолет. Продолжили полет все, кроме 60-летнего мужчины, который был вынужден прервать путешествие по состоянию здоровья.
В марте мужчина умер при посадке на борт самолета в аэропорту. Трагедия произошла на рейсе Волгоград — Екатеринбург. Пассажира, которому стало плохо, пытались реанимировать, но спасти его не удалось.