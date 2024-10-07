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Жительница Иркутской области заняла шестое место в конкурсе «Студенческий лидер»

Финал конкурса прошел в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге с 30 сентября по 5 октября 2024 проводили финал 22 Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Приангарье представила Кристина Моторина, которая учится в Иркутском государственном университете. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, девушка заняла шестое место.

— В этом году 17 финалистов со всей страны успешно прошли девять испытаний. А именно правовое ориентирование, профтест, автопортрет, два к одному, блиц, управленческий поединок, информационная работа, мастер-класс, проектирование, — рассказывают в пресс-службе правительства.

Ранее Кристина заняла второе место в региональном этапе, после на окружном этапе заняла первое место и получила возможность сразиться со студентами со всей страны.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре снимали шоу «Повара на Колесах».