Жительница Иркутской области заняла шестое место в конкурсе «Студенческий лидер»

В Санкт-Петербурге с 30 сентября по 5 октября 2024 проводили финал 22 Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Приангарье представила Кристина Моторина, которая учится в Иркутском государственном университете. Как рассказали КП-Иркутск в правительстве региона, девушка заняла шестое место.
— В этом году 17 финалистов со всей страны успешно прошли девять испытаний. А именно правовое ориентирование, профтест, автопортрет, два к одному, блиц, управленческий поединок, информационная работа, мастер-класс, проектирование, — рассказывают в пресс-службе правительства.
Ранее Кристина заняла второе место в региональном этапе, после на окружном этапе заняла первое место и получила возможность сразиться со студентами со всей страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре снимали шоу «Повара на Колесах».