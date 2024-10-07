Жительница Иркутской области заняла шестое место в конкурсе «Студенческий лидер»

— В этом году 17 финалистов со всей страны успешно прошли девять испытаний. А именно правовое ориентирование, профтест, автопортрет, два к одному, блиц, управленческий поединок, информационная работа, мастер-класс, проектирование, — рассказывают в пресс-службе правительства.