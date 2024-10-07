Coldplay выпустили делюкс-версию альбома Moon Music

Поп-рок-группа Coldplay неожиданно представила расширенную версию своего недавнего лонгплея, которая получила название Moon Music (Full Moon Edition). Кроме бонус-треков на пластинке присутствуют три совершенно новые песни.
В делюкс-версию вошли ранее не издававшиеся композиции: The Karate Kid, Angelsong и A Wave, последняя из которых для стримингов стилизована под эмодзи с машущей рукой. В альбом также добавлены альтернативные концертные версии некоторых треков.
Оригинальная версия десятого студийника Coldplay «Moon Music» увидела свет только на прошлой неделе, 4 октября.
Ранее фронтмен группы Крис Мартин заявил, что Coldplay выпустят только 12 альбомов: «Очень важно во всем знать меру».