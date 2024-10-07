Директриса школы в Башкирии забрала часть стимулирующих выплат у учителей, чтобы оплатить штраф

В Давлекановском районе Башкирии перед судом предстанет бывшая директриса школы. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
В 2019 году, согласно версии следствия, у женщины был штраф за нарушение лицензионных требований и, чтобы его погасить, он забрала у троих учителей часть стимулирующих выплат. Кроме того, она в 2019—2020 годах получала от пяти педагогов часть премий в качестве взятки за общее покровительство по службе и продолжение выплаты премиальных.
На экс-директрису завели уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки». Имущество обвиняемой арестовали. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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