Директриса школы в Башкирии забрала часть стимулирующих выплат у учителей, чтобы оплатить штраф

В 2019 году, согласно версии следствия, у женщины был штраф за нарушение лицензионных требований и, чтобы его погасить, он забрала у троих учителей часть стимулирующих выплат. Кроме того, она в 2019—2020 годах получала от пяти педагогов часть премий в качестве взятки за общее покровительство по службе и продолжение выплаты премиальных.