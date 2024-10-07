Последние новости к вечеру 7 октября 2024 года

Пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции 2024 года в январе 2025-го. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Индексация для работающих пенсионеров возобновлена с 2025 года. Прогноз по инфляции на конец 2024 года — 7,3%.