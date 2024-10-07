Последние новости к вечеру 7 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 октября 2024 года.
Кремль исключил понижение дипотношений с США из-за отъезда посла
Возвращение посла Антонова в Россию не означает понижения уровня дипотношений с США, заявил Песков. Новый посол в США будет назначен своевременно. Анатолий Антонов возглавлял дипмиссию с 2017 года.
Силуанов рассказал, на сколько в 2025 году вырастут пенсии
Пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции 2024 года в январе 2025-го. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Индексация для работающих пенсионеров возобновлена с 2025 года. Прогноз по инфляции на конец 2024 года — 7,3%.
Ставки по ипотеке в России обновили рекорд
В России зафиксирован новый рекорд по средневзвешенным ипотечным ставкам: на первичном рынке ставка достигла 22,33%, на вторичном — 22,34%. Сбербанк, Альфа-банк и другие повысили ставки, исключением стал банк Кубань Кредит, снизивший их до 20,5%.
Три человека погибли в массовом ДТП на М-2 в Подмосковье
На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием трех фур, грузовой машины и семью легковыми автомобилями. Погибли три человека, трое ранены. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сумма ущерба по второму делу блогера Лерчек может достичь $1 млн
Блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа обвиняют в выводе более $1 млн через ОАЭ на иностранные счета. Ранее суд отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября. Официальный представитель стороны защиты Лерчек заявила, что она не признала вину.