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Последние новости к вечеру 7 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 7 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 7 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 7 октября 2024 года.

Кремль исключил понижение дипотношений с США из-за отъезда посла

Источник: РИА "Новости"

Возвращение посла Антонова в Россию не означает понижения уровня дипотношений с США, заявил Песков. Новый посол в США будет назначен своевременно. Анатолий Антонов возглавлял дипмиссию с 2017 года.

Силуанов рассказал, на сколько в 2025 году вырастут пенсии

Пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции 2024 года в январе 2025-го. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Индексация для работающих пенсионеров возобновлена с 2025 года. Прогноз по инфляции на конец 2024 года — 7,3%.

Ставки по ипотеке в России обновили рекорд

В России зафиксирован новый рекорд по средневзвешенным ипотечным ставкам: на первичном рынке ставка достигла 22,33%, на вторичном — 22,34%. Сбербанк, Альфа-банк и другие повысили ставки, исключением стал банк Кубань Кредит, снизивший их до 20,5%.

Три человека погибли в массовом ДТП на М-2 в Подмосковье

На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием трех фур, грузовой машины и семью легковыми автомобилями. Погибли три человека, трое ранены. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сумма ущерба по второму делу блогера Лерчек может достичь $1 млн

Источник: РИА "Новости"

Блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа обвиняют в выводе более $1 млн через ОАЭ на иностранные счета. Ранее суд отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября. Официальный представитель стороны защиты Лерчек заявила, что она не признала вину.