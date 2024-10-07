«100 шагов назад»: Меладзе передумал продавать виллу в Гурзуфе

Нельзя вот так взять и не построить роскошный особняк в Крыму! Таким правилом руководствуются многие селебрити. В свое время здесь «отгрохали» настоящие замки Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк, София Ротару, Алсу с мужем… От коллег решил не отставать известный композитор и шоумен Константин Меладзе. Больше десяти лет назад вместе с женой Верой Брежневой они исполнили давнюю месту — домик на берегу моря. Правда, виллу на 700 квадратов с участком 12 соток назвать «домиком» уже язык не поворачивается. И все бы ничего, но вокруг хором Меладзе уже второй год не утихает шум.