«100 шагов назад»: Меладзе передумал продавать виллу в Гурзуфе

Нельзя вот так взять и не построить роскошный особняк в Крыму! Таким правилом руководствуются многие селебрити. В свое время здесь «отгрохали» настоящие замки Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк, София Ротару, Алсу с мужем… От коллег решил не отставать известный композитор и шоумен Константин Меладзе. Больше десяти лет назад вместе с женой Верой Брежневой они исполнили давнюю месту — домик на берегу моря. Правда, виллу на 700 квадратов с участком 12 соток назвать «домиком» уже язык не поворачивается. И все бы ничего, но вокруг хором Меладзе уже второй год не утихает шум.
В 2022 году автор хитов «ВИА Гры» пытался «сжечь все мосты» и с концами переехать в Италию. С собой взял младшего брата Валерия. А особняк на Южном берегу полуострова остался пустовать. Но после переезда сразу после начала спецоперации шоумена начали пугать национализацией. Поэтому музыкант решил перестраховаться и продать шикарные хоромы. Правда, за два года найти достойного покупателя так и не удалось — то цена слишком высокая, то курс доллара неподходящий. Да и желающих на роль нового владельца было не так уж и много.
СНЯЛ ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ.
Сначала композитор пытался подстроиться под обстоятельства и даже снижал цену до 289 миллионов рублей, но в феврале этого года «плюнул» и обозначил стоимость почти в 400 миллионов. А уже в начале октября появились слухи об очередном подорожании роскошного объекта еще на 50 миллионов. Но с началом новой недели Константин преподнес новый сюрприз и вовсе передумал продавать свои дорогие квадратные метры на ЮБК.
Как удалось узнать КП-Крым у риелтора Юлианны Гавриловой, которая занималась продажей недвижимости композитора, распоряжение о снятии объявления поступило внезапно. Риелтор лишь отметила, что решение принял сам владелец:
«Да, сегодня этот объект попросили снять с продажи. А почему хозяин так решил, он нам не отчитывался».
Днем 7 октября звездный хозяин виллы даже отказался от заработка на аренде, которая регулярно приносила доход. По словам риелторов, особняк периодически снимали для вечеринок, девичников и других праздников. Что интересно, временно поселиться в домике на берегу моря можно было минимум на неделю. Цена за семь дней варьировалась в пределах 500−770 тысяч рублей. Все зависело от сезона. Но предложением не так часто интересовались отдыхающие. Видимо, высокий ценник распугал желающих пожить как Меладзе.
По словам жителя соседнего дома Александра, роскошная звездная вилла интересует и его клиентов. Мужчина тоже сдает квадраты со всеми удобствами состоятельным людям в аренду. Но там цены чуть бюджетнее. Месяц в его хоромах стоит около 450 тысяч рублей.
«Мы делаем скидки только постоянным клиентам. Или тем, кто хочет снять дом на несколько месяцев», — говорит КП-Крым владелец.
По его словам, раньше звездная парочка часто приезжала на отдых на свой участок. Они устраивали камерные вечеринки, небольшие концерты для своих и просто отдыхали. Но около двух лет на вилле жил только обслуживающий персонал. А риелторы изредка приезжали показывать объект покупателям.
«Раз снял с продажи, значит, передумал. Чего от такого шикарного варианта отказываться зря? Вдруг решил вернуться обратно в Россию и никуда не переезжать? Думаю, это скоро станет ясно», — добавил сосед.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ВИЛЛА В ПОСЕЛКЕ.
Почему Меладзе передумал продавать крымские хоромы — вопрос пока остается открытым. Но причин на это может быть много. В агентстве отметили, что это самая большая вилла на территории коттеджного поселка «Вилла роз». Да и внутри все сделано по высшим критериям эксклюзивности. Дворик скрыт от любопытных глаз большим количеством деревьев и идеально подстриженных кустов, а до моря — почти «сто шагов». Отказаться от такого варианта просто глупо! Из панорамных окон в доме видны горы и Алуштинский природный заповедник. Да и сам поселок находится в живописном месте — Гурзуфской бухте в лесопарковой зоне недалеко от «Артека».
«Также здесь есть просторная терраса на крыше с палубной доской и мраморной галькой. Лаунж-зона с беседкой и барбекю, бассейн с подогревом, декоративный пруд с рыбками, деревянный детский домик с игровой площадкой. Тишина и умиротворение, максимальный комфорт. Территория выложена базальтом и мраморной галькой, фасад дома облицован ценной породой дерева мербау», — отмечает риелтор.
В самом доме есть хамам, винная комната, постирочная, спортзал, каминный зал, пять спален, шесть санузлов и просторная гостиная, объединенная с кухней.
Заметим, Константин Меладзе уехал из России сразу после начала спецоперации. По слухам, продюсер сейчас живет в Италии. После развода с певицей Верой Брежневой композитору начали приписывать роман с новой пассией — участницей группы «ВИА Гра» Софией Тарасовой.