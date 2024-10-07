В России выросли продажи сапбордов

Продажи сапбордов выросли на 176% менее чем за год. С января по сентябрь 2024 года средний чек на их покупку составил 29,5 тысяч рублей. Зафиксирован рост стоимости покупок данного вида спортивного инвентаря на 21%.
Напомним, что сапборд представляет собой легкую доску для плавания стоя, управляемую с помощью весла.
Многие россияне покупают этот спортивный инвентарь в отечественных маркетплейсах. Так, в Ozon средняя стоимость досок для сапсерфинга упала с 30 тысяч рублей в 2023 году до 12 тысяч рублей в 2024 году.
Эксперты, в том числе генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, связывают увеличение интереса россиян к сапбордам с ранним наступлением лета в 2024 году и с популяризацией внутреннего туризма, в том числе отдыха на морских курортах, реках и озерах страны.
До этого фиксировалось увеличение продаж оборудования для водных видов спорта в Российской Федерации.