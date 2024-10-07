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В России выросли продажи сапбордов

Раннее начало лета в 2024 году способствовало интересу россиян к спортивному инвентарю для водного отдыха, сообщает издание «Коммерсантъ».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Мужчина на сапборде.
Источник: Чемпионат.com

Продажи сапбордов выросли на 176% менее чем за год. С января по сентябрь 2024 года средний чек на их покупку составил 29,5 тысяч рублей. Зафиксирован рост стоимости покупок данного вида спортивного инвентаря на 21%.

Напомним, что сапборд представляет собой легкую доску для плавания стоя, управляемую с помощью весла.

Многие россияне покупают этот спортивный инвентарь в отечественных маркетплейсах. Так, в Ozon средняя стоимость досок для сапсерфинга упала с 30 тысяч рублей в 2023 году до 12 тысяч рублей в 2024 году.

Эксперты, в том числе генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков, связывают увеличение интереса россиян к сапбордам с ранним наступлением лета в 2024 году и с популяризацией внутреннего туризма, в том числе отдыха на морских курортах, реках и озерах страны.

До этого фиксировалось увеличение продаж оборудования для водных видов спорта в Российской Федерации.