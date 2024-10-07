В 18 детских школах искусств Иркутской области обновили оборудование

В Иркутской области в 18 детских художественных школах и их отделениях обновили учебное оборудование и материалы. Ранее учреждения победили в конкурсном отборе и получили по 450 или 600 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, в общей сложности на это выделили девять миллионов рублей.
— Художественные отделения пользуются популярностью у детей, а для их обучения необходимо современное оборудование. Подобное обновление проходит в области уже третий год. За это время оборудование заменили в 52 учреждениях на сумму 27 миллионов рублей. Школы могут самостоятельно выбирать, какие инструменты им необходимы, — поделилась министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
В селах Покосное, Прибрежное и Тангуй в Братском районе детям закупили новые мольберты, предметы для рисования натюрмортов, плазменные мониторы, муляжи овощей и многое другое. На это ушло 1,35 миллиона рублей. В некоторые школы завезли интерактивные доски, фотоаппараты и световое оборудование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что студентка из Приангарья заняла шестое место во всероссийском конкурсе.