В 18 детских школах искусств Иркутской области обновили оборудование

В Иркутской области в 18 детских художественных школах и их отделениях обновили учебное оборудование и материалы. Ранее учреждения победили в конкурсном отборе и получили по 450 или 600 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, в общей сложности на это выделили девять миллионов рублей.