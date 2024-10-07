Старое здание минского онкоцентра сносится на проспекте Независимости

Строители приступили к сносу старого здания поликлиники Минского онкоцентра по пр. Независимости, которая простояла почти полвека.
Работают экскаваторы с гидравлическими ножницами, планируется демонтировать также подвал и переходную галерею, которая связывала поликлинику с корпусами центра.
На этом месте построят новую поликлинику для Минского онкоцентра. Она будет уже не трехэтажной как старая, а восьмиэтажной, рассчитанной на прием 1500 пациентов в день. Строить новый корпус планируют 4−5 лет.
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