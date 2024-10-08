В Нефтяниках перенесли остановку «Дворец бракосочетания»

Ее новое расположение у дома № 98 на улице 50 лет Октября, ближе к Советскому ЗАГСу.
Остановочный пункт оборудован площадкой, павильоном и знаком «Место остановки автобуса». Рядом с остановкой имеется пешеходный переход. В связи с переносом, прежняя остановка у сквера Молодоженов была демонтирована, и посадка/высадка пассажиров там больше не осуществляется.
На новой остановке будут останавливаться автобусы маршрутов № 20, 139, 346 и 425. Напомним, ранее мы писали, что в Омске отремонтируют три дороги за 5,6 млн рублей.