В Нефтяниках перенесли остановку «Дворец бракосочетания»

Остановочный пункт оборудован площадкой, павильоном и знаком «Место остановки автобуса». Рядом с остановкой имеется пешеходный переход. В связи с переносом, прежняя остановка у сквера Молодоженов была демонтирована, и посадка/высадка пассажиров там больше не осуществляется.