По его словам, за первые девять месяцев 2024 года было высажено более 21 тыс. деревьев и 175 тыс. кустарников, а также реконструировано 264 га газонов. Для сравнения: за 2023 год в рамках программы благоустройства было высажено свыше 49 тыс. деревьев и 355 тыс. кустарников.
«Озелененность белорусской столицы достигла 42,1%, что превышает норматив в 40% для населенных пунктов. Наиболее зеленым районом стал Партизанский с показателем выше 69%, а наименее — Октябрьский, где показатель составил 24%», — отметил Валентин Шатравко.
Особое внимание комитета уделяется участию населения в озеленительных мероприятиях. Проект «Зеленый двор вместе» привлек более 3 тыс. жителей, активно включившихся в процесс высадки.
В целом по стране за январь — август 2024 года было высажено свыше 200 тыс. деревьев, включая 14 тыс. вдоль автодорог, и 300 тыс. кустарников.
Более 21 тыс. деревьев высадили с начала года в Минске
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активные работы по высадке деревьев и кустарников в рамках месячника по благоустройству и наведению порядка (он начался в столице с 1 октября) стартуют в Минске с 15 октября. Об этом БЕЛТА сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко.
По его словам, за первые девять месяцев 2024 года было высажено более 21 тыс. деревьев и 175 тыс. кустарников, а также реконструировано 264 га газонов. Для сравнения: за 2023 год в рамках программы благоустройства было высажено свыше 49 тыс. деревьев и 355 тыс. кустарников.