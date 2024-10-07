Более 21 тыс. деревьев высадили с начала года в Минске

По его словам, за первые девять месяцев 2024 года было высажено более 21 тыс. деревьев и 175 тыс. кустарников, а также реконструировано 264 га газонов. Для сравнения: за 2023 год в рамках программы благоустройства было высажено свыше 49 тыс. деревьев и 355 тыс. кустарников.



«Озелененность белорусской столицы достигла 42,1%, что превышает норматив в 40% для населенных пунктов. Наиболее зеленым районом стал Партизанский с показателем выше 69%, а наименее — Октябрьский, где показатель составил 24%», — отметил Валентин Шатравко.



Особое внимание комитета уделяется участию населения в озеленительных мероприятиях. Проект «Зеленый двор вместе» привлек более 3 тыс. жителей, активно включившихся в процесс высадки.



В целом по стране за январь — август 2024 года было высажено свыше 200 тыс. деревьев, включая 14 тыс. вдоль автодорог, и 300 тыс. кустарников.