Астрономы впервые обнаружили вращающуюся дисковую галактику в ранней Вселенной

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ученые обнаружили в созвездии Секстанта пока самый древний и далекий от нас пример вращающейся дисковой галактики, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась всего через 700 млн лет после Большого Взрыва. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).
«Открытие столь древней вращающейся дисковой галактики, во многом похожей на наш Млечный Путь, ставит под сомнения наши представления о том, с какой скоростью хаотично устроенные галактики ранней Вселенной превращались в строгие упорядоченные галактики, которые заполняют космос в современную историческую эпоху», — заявила научный сотрудник Лейденского университета Люси Роулэнд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняет Роулэнд, дисковые галактики представляют собой один из самых распространенных объектов во Вселенной, на чью долю приходится около 60% от общего числа галактик. В эту категорию входят как спиральные, так и линзовидные галактики, похожие по форме на сплющенный диск, состоящий из десятков и сотен миллиардов звезд. К числу дисковых галактик относится Млечный Путь и его ближайшие крупные соседи.
В прошлом ученые считали, что подобные галактики не встречались в ранней Вселенной в значимых количествах, так как астрономы предполагали, что большая частота слияний галактик и повышенный уровень активности сверхмассивных черных дыр мешали древним галактикам приобрести упорядоченное устройство, характерное для Млечного Пути и его аналогов. Роулэнд обнаружила, что это представление было ошибочным в ходе наблюдений за ранней Вселенной при помощи микроволнового телескопа ALMA.
Этот телескоп, как отмечают ученые, способен видеть движение самых холодных потоков газа и пыли, чем воспользовались ученые для определения структуры древней галактики REBELS-25, недавно обнаруженной в созвездии Секстанта при помощи наземного обзорного телескопа VISTA. Полученные ALMA снимки неожиданно указали, что этот объект представляет собой не хаотичную эллиптическую галактику, типичную для ранней Вселенной, а крупную дисковую галактику, чья масса превышает солнечную примерно в 10 млрд раз.
Этот показатель, как отмечают ученые, всего на порядок ниже, чем масса Млечного Пути, что говорит о наличии в ранней Вселенной крупных дисковых галактик, очень похожих по устройству на нашу Галактику. Это открытие указывает на неполноту существующих теорий эволюции галактик, в соответствии с которыми крупные спиральные и линзовидные галактики начали формироваться значительно позднее, когда Вселенная стала менее хаотичной и более спокойной, подытожили ученые.