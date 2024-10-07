Астрономы впервые обнаружили вращающуюся дисковую галактику в ранней Вселенной

Этот показатель, как отмечают ученые, всего на порядок ниже, чем масса Млечного Пути, что говорит о наличии в ранней Вселенной крупных дисковых галактик, очень похожих по устройству на нашу Галактику. Это открытие указывает на неполноту существующих теорий эволюции галактик, в соответствии с которыми крупные спиральные и линзовидные галактики начали формироваться значительно позднее, когда Вселенная стала менее хаотичной и более спокойной, подытожили ученые.