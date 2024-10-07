Kep1er впервые выпустят релиз в составе семи участниц

Женская K-pop-группа Kep1er объявила, что представит новую музыку 1 ноября. Релиз станет первым камбэком коллектива после ухода Масиро и Йесо, которые не продлили контракт с агентством WAKEONE в мае этого года.
Как будет называться новая работа, пока неизвестно. Дату официально анонсировало агентство девушек, пишет soompi.
Группа Kep1er была сформирована с помощью реалити-шоу Girls Planet 999. Коллектив официально дебютировал 3 января 2022 года с мини-альбомом First Impact в составе из девяти участниц.
Последним релизом девушек до реорганизации группы стал полноформатный альбом Kep1going On, выпущенный в начале июня.