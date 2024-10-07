«Поплыл на надувной лодке и заблудился». Рыбак сутки плавал на лодке, заблудившись под Петриковом

В Петриковском районе рыбак заблудился на воде и сутки плавал на надувной лодке. Подробности рассказали в телеграм-канале ОСВОД Гомельской области.
Так, спасателям 7 октября пришлось искать на Петриковщине рыбака, который отправился по реке на надувной лодке и пропал. Житель деревни Багримовичи еще в воскресенье, 6 октября, поехал на рыбалку на надувной лодке и заблудился.
Нашли рыбака в устье реки Птичь. Мужчину эвакуировали на берег. Спасенный около суток, находясь в беспомощном состоянии, провел на воде.
Мужчину госпитализировали с симптомами переохлаждения.
Между тем белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе: «Скорость порывов на пике — 65 м/с».
А еще МинЖКХ высказалось об изменении тарифов на «коммуналку» в Беларуси.