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«Поплыл на надувной лодке и заблудился». Рыбак сутки плавал на лодке, заблудившись под Петриковом

Рыбак провел сутки на воде, заблудившись в устье реки под Петриковом.

Источник: Комсомольская правда

В Петриковском районе рыбак заблудился на воде и сутки плавал на надувной лодке. Подробности рассказали в телеграм-канале ОСВОД Гомельской области.

Так, спасателям 7 октября пришлось искать на Петриковщине рыбака, который отправился по реке на надувной лодке и пропал. Житель деревни Багримовичи еще в воскресенье, 6 октября, поехал на рыбалку на надувной лодке и заблудился.

Нашли рыбака в устье реки Птичь. Мужчину эвакуировали на берег. Спасенный около суток, находясь в беспомощном состоянии, провел на воде.

Мужчину госпитализировали с симптомами переохлаждения.

Между тем белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе: «Скорость порывов на пике — 65 м/с».

А еще МинЖКХ высказалось об изменении тарифов на «коммуналку» в Беларуси.