В конце месяца для многодетных семей заработает механизм льготного проезда

Как доложила чиновник, ведомство вместе с сотрудниками Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, а также Министерства цифрового развития государственного управления республики подготовило соответствующий проект постановления. Граждане получат возможность подать в электронном виде заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также в филиале республиканского центра социальной поддержки населения или в МФЦ.