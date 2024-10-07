В конце месяца для многодетных семей заработает механизм льготного проезда

В Башкирии многодетные семьи смогут бесплатно ездить в автобусах. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала исполняющая обязанности главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова.
Как доложила чиновник, ведомство вместе с сотрудниками Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, а также Министерства цифрового развития государственного управления республики подготовило соответствующий проект постановления. Граждане получат возможность подать в электронном виде заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также в филиале республиканского центра социальной поддержки населения или в МФЦ.
Льгота на бесплатный проезд после подачи заявления оформляется в срок до десяти дней. Она будет привязана к номеру транспортной карты. Механизм льготного проезда заработает 23 октября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.