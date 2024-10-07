Олбани
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Становится частью жизни: как отследить возникновение синдрома хронической боли

Боль может стать частью повседневной жизни человека. По данным издания Lancet, от хронической боли страдает более 30 процентов людей по всему миру. В отличие от острой боли, которая предупреждает о травме или болезни, хроническую можно рассматривать как самостоятельное заболевание. Это значит, что ее нужно лечить как комплексную проблему, не только устраняя симптомы, но и меняя подход к жизни. Подробнее о причинах возникновения хронического болевого синдрома «Вечерняя Москва» узнала у руководителя центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидата медицинских наук, нейрохирурга Станислава Тимонина.

Боль может стать частью повседневной жизни человека. По данным издания Lancet, от хронической боли страдает более 30 процентов людей по всему миру. В отличие от острой боли, которая предупреждает о травме или болезни, хроническую можно рассматривать как самостоятельное заболевание. Это значит, что ее нужно лечить как комплексную проблему, не только устраняя симптомы, но и меняя подход к жизни. Подробнее о причинах возникновения хронического болевого синдрома «Вечерняя Москва» узнала у руководителя центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидата медицинских наук, нейрохирурга Станислава Тимонина.

Что такое хронический болевой синдром

Хронический болевой синдром — это состояние, при котором боль продолжается в течение трех месяцев и более, часто превышая обычное время заживления тканей после травмы или болезни, рассказал специалист:

— Этот синдром отличается тем, что боль становится самостоятельным явлением, не всегда связанным с продолжающимся повреждением тканей, и оказывает значительное влияние на качество жизни человека, нарушая его физическое, эмоциональное и социальное благополучие. Боль при хроническом болевом синдроме может быть постоянной или периодически усиливаться и может сопровождаться симптомами тревоги, депрессии и нарушениями сна.

При этом хронический болевой синдром может возникать абсолютно везде, заверил врач. К нему относятся:

боли в голове;в мышцах;в позвоночнике;боли, которые отдают в руку, в ногу;тазовые боли;боли в промежности.

— То есть если у человека что-то болит в течение 2−3 месяцев и не проходит, то это относится к хроническому болевому синдрому, — разъяснил специалист.

Норма или патология: симптомом каких заболеваний может быть онемение пальцев рук.

Причины возникновения хронической боли

По словам нейрохирурга, есть три основных механизма возникновения хронического болевого синдрома. Боль может возникать:

из-за повреждения тканей — это называется ноцицептивной болью;из-за повреждения нервов — невропатическая боль;из-за изменений в работе нервной системы, когда она становится слишком чувствительной — ноципластическая боль.

— Важно понимать, что часто боль бывает смешанной. Поэтому, чтобы подобрать лечение, мы рассматриваем весь этот спектр, а не делим боль на отдельные категории, — уточнил доктор.

В 2018 году двое ученых из Гарвардской медицинской школы Meints и Edwards опубликовали работу о биопсихосоциальной модели боли.

— Что это такое? Проще говоря, боль — это не только физический симптом. Она тесно связана с вашими эмоциями, настроением и даже тем, как вы общаетесь с окружающими. Например, стресс и плохой сон могут усиливать боль, но, с другой стороны, боль тоже может вызывать проблемы со сном и тревогу. Все взаимосвязано, и важно не упускать из виду эти моменты в процессе лечения, — отметил специалист.

Лечение хронической боли

На практике специалисты используют комплексный, персонализированный подход для лечения хронического болевого синдрома.

— Это не только лекарства, но и работа с психологом, физическая реабилитация и другие индивидуально подобранные лечебные мероприятия. Все это вместе дает гораздо лучший результат, чем что-то одно, — подчеркнул доктор.

«Острые приступы»: как помочь себе при головной боли и когда пора бежать к врачу.

Психологический настрой тоже играет роль в лечении — принятие боли и позитивный взгляд на вещи могут быть важными шагами на пути к контролю болевого синдрома, заметил медик.

— Есть и хорошие новости. Знаете, что помогает? Поддержка близких, забота о вашем общем здоровье. Все это снижает риск, что боль станет постоянным спутником. Даже если боль уже успела «запрограммировать» ваш мозг на ее восприятие, этот процесс можно обратить с помощью правильного лечения, — заверил нейрохирург.

Хроническая боль лишь задача, и в умелых руках она решается достаточно эффективно, отметил специалист.

Лечение мигрени

Также, по мнению врача, стоит отдельно рассмотреть подходы к лечению головной боли на примере мигрени. Мигрень — это один из самых распространенных видов головной боли, и для ее лечения применяется несколько стратегий:

Подход, основанный на выраженности болевого синдрома.

Предлагается начинать лечение в зависимости от тяжести боли. Легкие и умеренные приступы купируются с помощью простых обезболивающих, таких как парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). При более серьезных приступах применяют триптаны — специальные препараты, направленные на снижение интенсивности боли и симптомов мигрени.

В случае, если боль повторяется часто или приступы становятся сильнее, применяют пошаговый подход между приступами. То есть с каждым новым приступом используют все более и более сильные препараты.

— В некоторых случаях сначала может быть использован комбинированный подход. То есть начинается лечение с простого НПВП, а если боль усиливается, то возможно сочетание с более сильными препаратами внутри одного приступа головной боли, — пояснил врач.

Боль в области височно-нижнечелюстного сустава: причины, симптомы и лечение.

Профилактическое лечение при частых атаках мигрени.

Это позволяет уменьшить частоту и интенсивность головных болей, сообщил специалист. Профилактическое лечение назначается врачом и может включать как медикаментозную терапию, так и изменения в образе жизни.

— В своей публикации Werner J Becker сообщает, что ботулинотерапия (ботулинотоксин типа А) уже более десяти лет используется для профилактики хронической мигрени и зарекомендовала себя как эффективный и хорошо переносимый метод лечения. Несмотря на появление новых препаратов, таких как моноклональные антитела к CGRP, ботокс остается важным инструментом в арсенале врачей для борьбы с мигренью. Ожидается, что дальнейшие исследования помогут улучшить эффективность этого метода и расширить его применение, — рассказал нейрохирург.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Этот метод помогает не только снизить частоту и интенсивность головной боли, но и уменьшить эмоциональные расстройства, такие как тревога и депрессия, которые часто сопровождают хронические заболевания, объяснил доктор.

— Исследования показывают, что КПТ значительно снижает инвалидизацию, улучшает адаптацию к боли и повышает качество жизни пациентов. Включение КПТ в комплексное лечение мигрени помогает пациентам не только контролировать физические симптомы, но и справляться с эмоциональными трудностями, связанными с заболеванием, — добавил врач.

Комплексный подход и правильное лечение помогают эффективно справляться с мигренью и другими видами головной боли, возвращая пациента к активной жизни, заключил специалист.