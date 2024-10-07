Становится частью жизни: как отследить возникновение синдрома хронической боли

— Что это такое? Проще говоря, боль — это не только физический симптом. Она тесно связана с вашими эмоциями, настроением и даже тем, как вы общаетесь с окружающими. Например, стресс и плохой сон могут усиливать боль, но, с другой стороны, боль тоже может вызывать проблемы со сном и тревогу. Все взаимосвязано, и важно не упускать из виду эти моменты в процессе лечения, — отметил специалист.