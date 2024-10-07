Олбани
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области мужчина сел на восемь лет за убийство знакомого

На Дону осудили местного жителя за смертельное избиение товарища.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе осудили мужчину, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Следствием и судом установлено, что весной прошлого года. Мужчина пришел в гости к 38-летнему знакомому. Они решили выпить за встречу. В какой-то момент между ними произошла ссора. Неожиданно мужчина набросился на знакомого с кулаками. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

— Приговором суда ему назначено наказание в виде в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.