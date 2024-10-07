В Ростовской области мужчина сел на восемь лет за убийство знакомого

Следствием и судом установлено, что весной прошлого года. Мужчина пришел в гости к 38-летнему знакомому. Они решили выпить за встречу. В какой-то момент между ними произошла ссора. Неожиданно мужчина набросился на знакомого с кулаками. От полученных травм пострадавший скончался на месте.