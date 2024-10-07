«Это безобразие»: казахстанцы запустили петицию против биометрии в детсадах

В июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения. А в июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.