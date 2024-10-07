Виктор Бут рассказал о создании фильма о нем

Российский предприниматель Виктор Бут, освобожденный два года назад в результате обмена заключенными между Россией и США, в беседе с «Известиями» 7 октября рассказал про посвященный ему фильм, готовящийся в настоящее время.
«Это будет, видимо, сериал, хотя сейчас обсуждается и возможность создания полного метра. Он будет сниматься на студии “Юг. Кино”. Над ним работает та же команда, во главе с [продюсером] Юрием Сапроновым, которая делала сериал “ГДР”. Надо дать достойный ответ и “Торговцу оружием”, и, самое главное, “Джеймсу Бонду”, — сказал он.
Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину срока по нескольким обвинениям. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Затем в декабре 2022-го МИД РФ сообщил, что Бута обменяли на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Отмечается, что российская сторона вела переговорный процесс с США на протяжении долгого времени, так как Вашингтон «категорически отказывался» включать предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, договоренность была достигнута.