Виктор Бут рассказал о создании фильма о нем

«Это будет, видимо, сериал, хотя сейчас обсуждается и возможность создания полного метра. Он будет сниматься на студии “Юг. Кино”. Над ним работает та же команда, во главе с [продюсером] Юрием Сапроновым, которая делала сериал “ГДР”. Надо дать достойный ответ и “Торговцу оружием”, и, самое главное, “Джеймсу Бонду”, — сказал он.