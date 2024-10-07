«Был верным товарищем, хорошим отцом»: прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации жителем села Инзер

Сергей Олегович родился в 1984 году в селе Инзере. После окончания девяти классов сельской школы он отучился на водителя категорий «В» и «С». Проходил срочную службу в мотострелковых войсках в Свердловской области. После армии вернулся в родное село и работал на железной дороге путейцем. С 2008-го трудился водителем-вахтовиком.