«Был верным товарищем, хорошим отцом»: прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации жителем села Инзер

Сегодня, 7 октября, в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Сергеем Павлюкевичем. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.
Сергей Олегович родился в 1984 году в селе Инзере. После окончания девяти классов сельской школы он отучился на водителя категорий «В» и «С». Проходил срочную службу в мотострелковых войсках в Свердловской области. После армии вернулся в родное село и работал на железной дороге путейцем. С 2008-го трудился водителем-вахтовиком.
В минувшем июле Сергей Павлюкевич ушел добровольцем в зону СВО. В прошлом месяце его не стало. Мужчину посмертно наградили Орденом Мужества.
— Сергей был активным, отзывчивым, трудолюбивым, доброжелательным, готовым всегда прийти на помощь, верным товарищем, хорошим отцом. Выражаю искренние глубокие соболезнования всем родным и близким Сергея Олеговича. Светлая память и вечный покой, — заявил Андрей Иванюта.
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