Старт отопительного сезона и социальное такси для инвалидов: о чем еще говорили на оперативном совещании в правительстве Башкирии

7 октября в Центре управления республикой состоялось очередное оперативное совещания правительства Башкирии, где обсуждались актуальные вопросы. Чиновники отчитались перед Радием Хабировым об итогах уборки урожая, старте отопительного сезона, подготовке к международному форуму «Россия — спортивная держава», а также обсудили другие важные моменты на повестке дня.
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ.
В Башкирии отмечается значительный миграционный прирост населения. Судя по статистике, которую озвучил Хабиров во время оперативки, за последние 7 месяцев в республику переехало 2014 человек. Отметим, что такими показателями, кроме Башкирии, в ПФО могут похвастаться еще только два региона — Татарстан (+3716 человек) и Удмуртия (+578 человек). А вот если говорить про ПФО в целом, то там напротив отмечается миграционная убыль.
— Это хороший показатель, это рабочая сила. Это один из мощнейших показателей самочувствия общества и экономического состояния региона, — подчеркнул Радий Хабиров.
ОТКРЫТИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА.
Одной из важных тем на оперативном совещании стало открытие отопительного сезона. По словам и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой, в связи с похолоданием на сегодняшний день во всех 63 муниципалитетах тепло уже начали подавать.
— Тепло подано в 4088 социально значимых объектов и 14 622 многоквартирных жилых дома. Муниципалитеты организовали ликвидацию воздушных пробок из системы отопления, — отметила чиновница.
Также в МинЖКХ Башкирии рассказали, что во время подготовки к отопительному сезону республиканский Госжилстройнадзор выявил 660 нарушений в районах, а также выдал 95 предостережений. Лидерами по количеству нарушений стали Абзелиловский, Альшеевский, Стерлитамакский, Федоровский и Хайбуллинский районы. Чаще всего специалисты надзора выявляли захламленность подвалов, неисправность электропроводки и отслоение штукатурки цоколя. На сегодняшний день, как минимум, 80 процентов всех неполадок уже устранены.
ИТОГИ УБОРКИ УРОЖАЯ.
Также на оперативном совещании правительства были подведены предварительные итоги уборки урожая в Башкирии. И. о. министерства сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов отчитался, что на 7 октября аграрии обработали 92 процента посевов зерновых и зернобобовых культур, а также 2,9 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 21,8 центнера на гектар, что превышает показатели прошлого года.
— Более 100 тысяч тонн зерна собрали аграрии 8 муниципалитетов, среди которых лидер — Стерлитамакский район с показателем почти 200 тысяч тонн. Высокой урожайности достигли труженики Кармаскалинского, Чекмагушевского и Аургазинского районов, — сообщил Ильшат Фазрахманов. — Осталось убрать 120 тысяч гектаров зерновых и поздние культуры — кукурузу, гречиху и просо.
Сейчас в Башкирии продолжают уборку масличных культур и сахарной свеклы. Также аграрии закончили сев озимых культур и завершают заготовку кормов для животных. Полным ходом идет и подготовка к яровому севу на 2025 год: для этих целей подготовили более 200 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур.
Кстати, с 9 по 12 октября делегация из Башкирии примет участие в XXVI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая будет проходить в Москве. Аграрии выступят в рамках деловой программы форума, а также презентуют современные достижения отрасли и национальные бренды. А 1 ноября в Уфе состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
ПОДГОТОВКА К ФОРУМУ «РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА».
Активно продолжается в республике подготовка к главному спортивному мероприятию этой осени — XII Международному форуму «Россия — спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября в Уфе. Ожидается, что в мероприятии примут участие делегации из 100 стран мира, а главной площадкой станет Дворец борьбы, открытый к 450-летнему юбилею башкирской столицы.
Открытие форума состоится 17 октября, в торжественной церемонии примет участие и президент России Владимир Путин. Также в рамках деловой программы пройдет расширенное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, встреча министров спорта Прикаспийских государств, к которым относятся Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан, пленарное заседание «Спорт — комплексный взгляд в будущее», а также различные круглые столы и панельные дискуссии.
В рамках соревновательной программы форума пройдут спортивные состязания на нескольких площадках Уфы. Среди них вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA» и Всероссийские соревнования по керлингу среди юниоров, оба события состоятся на «Уфа-Арене». Конечно, гостей и участников форума ожидает и насыщенная досуговая программа, в ходе которой их познакомят с многонациональной культурой, традициями и историей Башкирии. Как отметил руководитель региона Радий Хабиров, форум «Россия — спортивная держава» станет «мощным стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике и стране». Во время оперативного совещание в ЦУРе республики он поручил отработать важное мероприятие на высшем уровне.
— Насколько я понимаю, готовность идет полным ходом, да? Очень большое количество гостей мы ждем. Ждем президента Российской Федерации. Поэтому я прошу каждого на своей должности хорошо отработать, — обратился Хабиров к членам правительства.
В УФЕ ПОЯВИТСЯ СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
В Уфе в пилотном режиме на базе Республиканского геронтологического центра «Именлек» начнет работать служба «Социальное такси». Как уточнила и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, такая услуга будет доступна для детей-инвалидов и инвалидов 1 группы среди взрослого населения. Социальное такси будет работать бесплатно — получатель может рассчитывать на 4 поездки в месяц в пределах Уфы и продолжительностью не более 2 часов каждая. Всего в автопарке социального такси будет работать 8 машин, причем одна будет оборудована для перевозки пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата (например, лежачих пациентов). Доехать можно будет до больницы, аптеки, государственных и социальных учреждений, МФЦ, вокзалов и аэропорта
Для получения услуги в первый раз необходимо будет лично или по электронной почте предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие инвалидность, а также СНИЛС.