Старт отопительного сезона и социальное такси для инвалидов: о чем еще говорили на оперативном совещании в правительстве Башкирии

В Уфе в пилотном режиме на базе Республиканского геронтологического центра «Именлек» начнет работать служба «Социальное такси». Как уточнила и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, такая услуга будет доступна для детей-инвалидов и инвалидов 1 группы среди взрослого населения. Социальное такси будет работать бесплатно — получатель может рассчитывать на 4 поездки в месяц в пределах Уфы и продолжительностью не более 2 часов каждая. Всего в автопарке социального такси будет работать 8 машин, причем одна будет оборудована для перевозки пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата (например, лежачих пациентов). Доехать можно будет до больницы, аптеки, государственных и социальных учреждений, МФЦ, вокзалов и аэропорта и т. п. Водители помогут пассажирам сесть в машину и выйти из нее, а в случае отсутствия сопровождающего — дойти до входа в учреждение, подняться по пандусу или лестнице.