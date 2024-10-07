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Алекс Тернер из Arctic Monkeys одолжил Fontaines D.C. гитару для записи Romance

Гитарист ирландской постпанк-группы Fontaines D.C. Карлос О’Коннелл рассказал, что Алекс Тернер, фронтмен Arctic Monkeys, одолжил им свою гитару для записи последнего альбома группы Romance (2024).

Источник: Звук

Гитарист ирландской постпанк-группы Fontaines D.C. Карлос О’Коннелл рассказал, что Алекс Тернер, фронтмен Arctic Monkeys, одолжил им свою гитару для записи последнего альбома группы Romance (2024).

«Мы использовали ее (гитару — прим. ред.) для более тяжелого звучания», — поделился О’Коннелл в недавнем интервью для канала Guitarist.

Еще в конце 2022 года стало известно, что Алекс Тернер — фанат музыки Fontaines D.C. Эта новость очень обрадовала ирландскую группу. «Когда мы были моложе, мы и представить себе этого не могли», — передает их слова NME.

Последний альбом Fontaines D.C. «Romance» вышел в конце августа. В нем также принял участие Джеймс Форд, известный как продюсер Arctic Monkeys. Именно он и принес Fontaines D.C. гитару Тернера в студию.