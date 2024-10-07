Олбани
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шакшинский мост в Уфе закроют на целый месяц

20 октября до 21 ноября в Уфе перекроют Шакшинский мост
Источник: Комсомольская правда

Шакшинский мост в Уфе закроют на целый месяц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Все еще продолжается ремонт объекта и, чтобы исключить колебания мостовых конструкций, будет полностью закрыто движение транспорта по сооружению с полуночи 20 октября до полуночи 21 ноября.

На время перекрытия автомобилистам предлагают альтернативные варианты въезда и выезда:

— трасса М-5 «Урал» — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт;

— Восточный выезд;

— речной паром на переправе «Князево».

Кроме того, граждане могут воспользоваться электричкой.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии отнестись с пониманием к грядущим ограничениям и рекомендуют заранее планировать свои поездки.

— Без этих временных неудобств невозможно обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонтных работ, — заявили в мэрии.

В городской администрации напомнили, что капитальный ремонт Шакшинского моста, который построили в 1984 году, стартовал в прошлом году. Путепровод обеспечивает выезд автотранспорта из севера Уфы на трассу М-5. Планируется, что после ремонта срок службы сооружения составит до 50 лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.