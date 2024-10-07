Шакшинский мост в Уфе закроют на целый месяц

В городской администрации напомнили, что капитальный ремонт Шакшинского моста, который построили в 1984 году, стартовал в прошлом году. Путепровод обеспечивает выезд автотранспорта из севера Уфы на трассу М-5. Планируется, что после ремонта срок службы сооружения составит до 50 лет.