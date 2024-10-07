Шакшинский мост в Уфе закроют на целый месяц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Все еще продолжается ремонт объекта и, чтобы исключить колебания мостовых конструкций, будет полностью закрыто движение транспорта по сооружению с полуночи 20 октября до полуночи 21 ноября.
На время перекрытия автомобилистам предлагают альтернативные варианты въезда и выезда:
— трасса М-5 «Урал» — Нагаевское шоссе/Оренбургский тракт;
— Восточный выезд;
— речной паром на переправе «Князево».
Кроме того, граждане могут воспользоваться электричкой.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии отнестись с пониманием к грядущим ограничениям и рекомендуют заранее планировать свои поездки.
— Без этих временных неудобств невозможно обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонтных работ, — заявили в мэрии.
В городской администрации напомнили, что капитальный ремонт Шакшинского моста, который построили в 1984 году, стартовал в прошлом году. Путепровод обеспечивает выезд автотранспорта из севера Уфы на трассу М-5. Планируется, что после ремонта срок службы сооружения составит до 50 лет.
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