Человек приблизился к биологическим пределам организма в вопросе долголетия

«По нашим самым оптимистичным оценкам, в этом столетии лишь 15% женщин и 5% мужчин из любых возрастных категорий, проживающих во всех странах мира, смогут дожить до ста и более лет. Данный лимит, по всей видимости, можно будет преодолеть лишь в том случае, если будут созданы генные терапии и другие препараты, замедляющие биологическое старение. И даже в таком случае далеко не все люди на Земле доживут до ста лет», — подытожили исследователи.