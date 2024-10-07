Родной город Юрия Антонова Молодечно может стать культурной столицей СНГ

Город Молодечно в Беларуси может стать культурной столицей Содружества Независимых государств в 2027 году, проинформировал МИД.
Напомним, согласно межгоспрограмме «Культурные столицы Содружества» ежегодно один из городов в странах СНГ выбирается в качестве культурной столицы. Программа была принята в 2010 году, и 7 октября на заседании СМИД СНГ было одобрено решение об объявлении Молодечно культурной столицей Содружества в 2027 году. Утверждают решения главы стран.
В МИД России также проинформировали о том, что культурными столицами СНГ на ближайшие годы станут: азербайджанский Лачин — на 2025 год, армянский Мегри — на 2026, а также белорусское Молодечно — на 2027 год.
Напомним, Юрий Антонов, хоть и родился в Ташкенте, а первые пять лет жизни провел в Берлине, где служил в советской администрации его отец-фронтовик, своими родными краями считает Беларусь и город Молодечно. Ранее мы вспоминали факты из белорусских детства и юности Антонова, который жил у Триумфальной арки в Молодечно, пел на итальянской аппаратуре Вуячича, стал невыездным, а песню «Снегири» написал для белорусского кино.
Еще президент России Владимир Путин вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.