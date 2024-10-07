Родной город Юрия Антонова Молодечно может стать культурной столицей СНГ

Напомним, Юрий Антонов, хоть и родился в Ташкенте, а первые пять лет жизни провел в Берлине, где служил в советской администрации его отец-фронтовик, своими родными краями считает Беларусь и город Молодечно. Ранее мы вспоминали факты из белорусских детства и юности Антонова, который жил у Триумфальной арки в Молодечно, пел на итальянской аппаратуре Вуячича, стал невыездным, а песню «Снегири» написал для белорусского кино.