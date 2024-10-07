В Ростове-на-Дону без вести пропал 87-летний мужчина

В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция разыскивают пропавшего пенсионера. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Александр Бондаренко вышел из дома 7 октября. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.
Рост пропавшего — около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Он был одет в темно-бирюзовую куртку, светлую рубашку, черные штаны и серые туфли.