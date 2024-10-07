В Ростове-на-Дону без вести пропал 87-летний мужчина

Александр Бондаренко вышел из дома 7 октября. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.