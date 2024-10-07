Лукашенко изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси

В Беларуси в новой редакции изложен указ о пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов. Документ 7 октября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что корректировки указа приняты для нормативного закрепления права на применение физической силы, спецсредств, оружия, боевой, а также спецтехники, не только в отношении авиамоделей и беспилотников, но также и в отношении беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, в том числе, подводных и надводных судов, наземных аппаратов и комплексов, управление которыми осуществляется дистанционно или в автоматическом режиме.
Указ наделяет правом на использование оружия и спецсредств против беспилотников наряду с военнослужащими воинских формирований и органов внутренних дел также работников и должностных лиц иных военизированных организаций. Для целей указа под такими организациями имеются ввиду: Следственный комитет, Госкомитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Госконтроля, Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси, органы и подразделения по ЧС, таможенные органы.
Напомним, больше года назад белорусский президент своим указом запретил белорусам покупать, хранить, запускать и делать беспилотники.
Сейчас глава республики вылетел с рабочим визитом в Москву в день рождения президента России Владимира Путина. Но прежде президент Беларуси поздравил российского коллегу с днем рождения, сказав об исторической миссии.
Еще президент России Владимир Путин вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.
Кроме того, Лукашенко отреагировал на обращение «Ваше превосходительство» в Москве.