Лукашенко изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси

Сообщается, что корректировки указа приняты для нормативного закрепления права на применение физической силы, спецсредств, оружия, боевой, а также спецтехники, не только в отношении авиамоделей и беспилотников, но также и в отношении беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, в том числе, подводных и надводных судов, наземных аппаратов и комплексов, управление которыми осуществляется дистанционно или в автоматическом режиме.