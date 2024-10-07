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Уфимский уролог рассказал, как благотворно могут повилять на здоровье поцелуи

Врач из Уфы назвал топ-4 полезных для здоровья свойств поцелуев
Источник: Комсомольская правда

Уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал, как благотворно могут повлиять на здоровье поцелуи. Специалист утверждают, что они позволяют снизить уровень гормона стресса (кортизола), а также увеличить выделение дофамина и окситоцина. Кроме того, при поцелуях высвобождается тестостерон, а он усиливает сексуального влечение как мужчин, так и у женщин.

Четырьмя самыми полезными для здоровья свойствами поцелуев являются:

1) Снижение уровня стресса.

2) Активация большого количества мышц.

При поцелуях организм задействует 34 мышцы лица и около 112 всего тела из-за осанки. Такая активность помогает снизить количество морщин, которые могут появиться с возрастом.

3) Укрепление иммунитета, ускорение сердцебиения и чувство удовольствия.

4) Уменьшение болевых ощущений.

Это происходит благодаря выделяющимся гормонам.

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