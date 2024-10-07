Уфимский уролог рассказал, как благотворно могут повилять на здоровье поцелуи

Уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал, как благотворно могут повлиять на здоровье поцелуи. Специалист утверждают, что они позволяют снизить уровень гормона стресса (кортизола), а также увеличить выделение дофамина и окситоцина. Кроме того, при поцелуях высвобождается тестостерон, а он усиливает сексуального влечение как мужчин, так и у женщин.