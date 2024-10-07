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«Преступление против красоты»: вандалы испортили уфимский сквер Глинки

В Уфе вандалы украли свежепосаженные гортензии из сквера Глинки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 7 октября, в Уфе вандалы испортили сквер Глинки. Об этом рассказала пресс-служба Калининского района.

Общественное пространство появилось в микрорайоне Инорс в этом году. Здесь оборудовали аллею, арт-объекты и клумбы. Злоумышленники выкопали свежепосаженные кусты гортензии и унесли их. О случившемся местные власти сообщили правоохранительным органам.

Администрация Калининского района попросила граждан бережно относиться к общему имуществу, соблюдать чистоту и порядок в общественных местах, на улицах и во дворах.

— Не будьте равнодушными — не молчите, если видите, как кто-то разрушает плоды чужого труда, — заявили чиновники.

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