«Преступление против красоты»: вандалы испортили уфимский сквер Глинки

Сегодня ночью, 7 октября, в Уфе вандалы испортили сквер Глинки. Об этом рассказала пресс-служба Калининского района.
Общественное пространство появилось в микрорайоне Инорс в этом году. Здесь оборудовали аллею, арт-объекты и клумбы. Злоумышленники выкопали свежепосаженные кусты гортензии и унесли их. О случившемся местные власти сообщили правоохранительным органам.
Администрация Калининского района попросила граждан бережно относиться к общему имуществу, соблюдать чистоту и порядок в общественных местах, на улицах и во дворах.
— Не будьте равнодушными — не молчите, если видите, как кто-то разрушает плоды чужого труда, — заявили чиновники.
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