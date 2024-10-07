«Заражены раком»: кто проклял членов британской королевской семьи

Недавно стало известно, что Елизавета II умерла не от старости, а из-за рака костей. Ее отец Георг VI страдал от рака легких. Нынешний король Карл III и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тоже борются с онкологией. Кто проклял королевскую семью и за что они расплачиваются своим здоровьем и жизнью — в материале «Вечерней Москвы».
Проклятия всегда сопровождают королевские династии, особенно те, которые были причастны к мучениям многих людей, заверила нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова.
— Несмотря на то что к моменту восшествия на престол Виндзоров колониальная эпоха уже клонилась к закату, они успели приложить руку к угнетению миллионов людей. Конечно же, огромный энергетический пласт проклятий, посылаемых массами, не мог не сыграть свою роль: династия Виндзоров «заражена» раком. Здесь уже вступает в игру генетика, являющаяся тем фактором, который помогает проклятью сработать на очередном поколении династии, — рассказала собеседница «ВМ».
Однако далеко не каждый представитель Виндзоров заболевает, не у всех проявляется рак. Дело в том, что для болезни нужен «катализатор», считает Белова.
— В данном случае катализатором послужил президент Украины Владимир Зеленский. Ни представителям королевской семьи, ни Кейт Миддлтон, на генетику которой не действует общее проклятье Виндзоров, не стоило вести тесное знакомство с Зеленским. Тем более пожимать ему руку, — сообщила она. — Именно тесное общение с президентом Украины стало причиной онкологических заболеваний членов королевской семьи.
По мнению нумеролога, украинский лидер в настоящее время «один из самых проклинаемых людей планеты».
Чем была больна Елизавета II.
— Он несет на себе огромное облако самых темных и страшных проклятий, — отметила специалист. — В том числе проклятий со стороны матерей, чьи сыновья погибли. Общаться с Зеленским — все равно что купаться в радиоактивной воде: избежать заражения невозможно.
Знаменитый «сглаз Зеленского», как считает эксперт, уже «уволил» с постов многих глав государства, а кого-то, как министра обороны США Ллойда Остина, также «заразил» онкологическим заболеванием.
— Вполне возможно, что если бы королевская семья не водила дружбу с четой Зеленских на протяжении многих лет, то вошла бы в число счастливчиков, которых онкология не коснулась. Однако все произошло так, как произошло. Я бы порекомендовала и принцу Уильяму регулярно проводить обследования. К сожалению, он тоже находится в группе риска. А самому Зеленскому не помогут уже ни обследования, ни врачи, потому что он обрек себя на весьма печальную кончину, — заключила Белова.
По мнению ведьмы, астролога и парапсихолога Елены Ерлин, нельзя сказать, что на всей королевской семье есть проклятье. Более того, многие из них были долгожителями, и те, кто болел онкологией, доживали до 80 лет. Однако члены королевской семьи отрабатывают карму рода, именно поэтому у них развивается онкология.
— Например, королева Елизавета II так вообще дожила до 97 лет и долгое время была в хорошей форме, несмотря на то что ее болезнь была редкой и очень сложной. Безусловно, есть генетическая предрасположенность. И здесь можно говорить о том, что это тяжелая карма рода, которую отрабатывали представители королевской династии. Кейт хоть и не является родней королевской династии, но она вступила в брак с принцем. А значит, тоже отрабатывает эту карму, — объяснила собеседница «ВМ».
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Эксперт отметила, что это семейная родовая карма, которая передается не только по крови. Достаточно связать свою жизнь с тем, у кого есть тяжелые кармические долги, и женщина автоматически начинает отрабатывать не только свою карму, но и карму рода своего супруга, особенно если в семье родились дети.
— Кейт уже энергетически с ними связана. Также она носит кольцо принцессы Дианы. В этом кольце принцесса попала в автокатастрофу и трагически погибла. В украшении уже заложена программа смерти, — заключила Ерлин.