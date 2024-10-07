«Заражены раком»: кто проклял членов британской королевской семьи

— Вполне возможно, что если бы королевская семья не водила дружбу с четой Зеленских на протяжении многих лет, то вошла бы в число счастливчиков, которых онкология не коснулась. Однако все произошло так, как произошло. Я бы порекомендовала и принцу Уильяму регулярно проводить обследования. К сожалению, он тоже находится в группе риска. А самому Зеленскому не помогут уже ни обследования, ни врачи, потому что он обрек себя на весьма печальную кончину, — заключила Белова.