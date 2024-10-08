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В октябре жители Уфы получат счет за капремонт в единой платежке

С 1 октября этого года взносы на капитальный ремонт будут включены в единый платёжный документ от «ЕИРЦ РБ» за сентябрь.

Квитанции в форме отдельного документа с октября направляться не будут. Электронные квитанции продолжат поступать в прежнем формате.

Размер взноса, утверждённого правительством РБ, порядок и сроки оплаты остаются без изменений. Срок оплаты — до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Оплачивать услуги необходимо по отдельному QR-коду.

По вопросам, связанным с начислением взносов на капитальный ремонт, а также данных, указанных в лицевых счетах, необходимо обращаться в НОФ «Региональный оператор РБ» по номеру горячей линии: 8−800−775−69−77.

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