В октябре жители Уфы получат счет за капремонт в единой платежке

Квитанции в форме отдельного документа с октября направляться не будут. Электронные квитанции продолжат поступать в прежнем формате.
Размер взноса, утверждённого правительством РБ, порядок и сроки оплаты остаются без изменений. Срок оплаты — до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Оплачивать услуги необходимо по отдельному QR-коду.
По вопросам, связанным с начислением взносов на капитальный ремонт, а также данных, указанных в лицевых счетах, необходимо обращаться в НОФ «Региональный оператор РБ» по номеру горячей линии: 8−800−775−69−77.