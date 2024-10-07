Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчез почти полгода назад: в Башкирии ищут 30-летнего Рамиля Хубитдинова

В Башкирии более пяти месяцев разыскивают 30-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 30-летний Рамиль Хубитдинов. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно с 29 мая. Его рост — 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Во что был одет в день своего исчезновения — неизвестно.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.