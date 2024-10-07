Исчез почти полгода назад: в Башкирии ищут 30-летнего Рамиля Хубитдинова

В Башкирии пропал 30-летний Рамиль Хубитдинов. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно с 29 мая. Его рост — 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Во что был одет в день своего исчезновения — неизвестно.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам
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